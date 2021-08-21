Москва, 21 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Роспотребнадзор отменил в Москве турнир по кулачным боям Top dog из-за коронавирусной инфекции. Об этом 21 августа сообщает ТАСС.

Джулио дель Торре. Детская драка. 1927

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Уточняется, что турнир по боям на голых кулаках должен был пройти вечером 20 августа в московском дворце спорта «Крылья Советов», однако прибывшие туда представители Роспотребнадзора постановили закрыть дворец, а также отменить турнир из-за связанных с пандемией ограничений.

При этом в главном поединке турнира должны были сойтись Рустам Мухитдинов и Наим Давудов.

Отметим, такого рода турниры кулачным боям проходят в столице России с 2019 года, поединки на них проводятся на ринге круглой формы, диаметр которого составляет от 5 до 6 метров.