Лима, 21 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Пост главы МИД Перу, освободившийся после скандальной отставки Эктора Бехара, повторно возглавил Оскар Мауртуа де Романья. Об этом 20 августа сообщает государственное информационное агентство Andina.

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информационное агентство Andina «Президент республики Педро Кастильо в пятницу вечером привёл к присяге Оскара Мауртуа, который стал министром иностранных дел Перу».

Отмечается, что чиновник, вошедший в состав кабинета премьер-министра Гидо Бельидо Угарте, уже занимал пост министра иностранных дел Перу с 2005 по 2006 годы, при президенте Алехандро Толедо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо подписал прошение об отставке министра иностранных дел Перу Эктора Бехара, вызванное скандалом вокруг его высказываний о военно-морских силах республики и влиянии ЦРУ на события в стране.