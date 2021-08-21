Вашингтон, 21 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Член Конгресса США от Республиканской партии из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила американскому законодательному собранию объявить три импичмента президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Политик 20 августа заявила, что она внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти. Таких проектов резолюций три.

Марджори Тейлор Грин считает, что первый раз импичмент Байдену нужно вынести за то, что он якобы оставил 10 тысяч американцев под властью афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Второй раз Байдену нужно вынести импичмент за то, что он нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США.

Ну и третий импичмент предлагается вынести за присвоение Байденом законодательных полномочий вопреки позиции Верховного суда, когда президент распорядился продлить мораторий на выселение арендаторов жилья.

«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — сказано в заявлении члена конгресса.

Стоит отметить, что инициатива Марджори Тейлор Грин перспектив практически не имеет — Демократическая партия контролирует обе палаты конгресса.