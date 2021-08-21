Брюссель, 21 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 250 млн жителей стран ЕС, 20 августа сообщила на своей странице в Twitter еврокомиссар по здравоохранению Стела Кириакидес.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По ее словам, это количество составляет 70% от всего взрослого населения Евросоюза. Чиновник отметила, что ЕС считает прививки от COVID-19 наиболее эффективным методом борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа власти Италии объявили, что 81,83% (более 1,19 млн) сотрудников итальянских учебных учреждений, полностью привились от коронавирусной инфекции.

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