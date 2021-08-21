Токио, 21 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Более ста случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили организаторы летних Параолимпийских игр в Токио, которые начнутся 24 августа, среди лиц, задействованных в подготовке и проведении состязаний. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба оргкомитета Игр.

Эмблема Параолимпийских игр

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Из опубликованного на сайте «Токио-2020» отчёта следует, что за период с 12 августа, когда начался учёт статистики заражений, организаторы суммарно зафиксировали 101 случай инфицирования. Отмечается, что большая их часть пришлась на работников, нанятых для организации и обслуживания параолимпийских мероприятий. Суточный максимум заражений был выявлен 18 августа — 18 случаев.

Напомним, Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа без участия зрителей. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что слова о непрямом воздействии Олимпийских игр в Токио на рост COVID-19 в Японии ничем не подтверждены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа без проведения торжественной церемонии, не планировавшейся из-за коронавируса, в Токио открылась Параолимпийская деревня.