Тегеран, 21 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. 20 августа специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли заявил о наличии большого вопросительного знака в отношении окончательной судьбы СВПД и присоединения Вашингтона к многостороннему соглашению. Об этом сообщило иранское агентство Mehta News.

«Это всего лишь один большой вопросительный знак», — заявил он в интервью NatSec Daily. «Присоединение к многонациональному соглашению не является тем обстоятельством, которое мы можем полностью контролировать», — отметил американский представитель, сославшись на отсутствие взаимодействия со стороны иранцев.

Переговоры между Соединенными Штатами, Ираном и пятью мировыми державами с апреля продолжаются безрезультатно. Иранская сторона не ведёт прямые переговоры с Вашингтоном и вместо этого предпочитает работать через посредников, находясь в Вене.

Мэлли отметил, что его команда в настоящий момент работает над данным вопросом. По его словам, Вашингтон и Тегеран могут подписать отдельную сделку. По его мнению, вполне логично, что возвращение к сделке на руку всем сторонам. Задержка, по его словам, вызвана недоверием, посеянным во время кампании администрации бывшего президента Дональда Трампа.