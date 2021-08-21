Тегеран, 21 августа, 2021, 06:56 — ИА Регнум. 20 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 100 810, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 555 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 555 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 100 810», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 28 833 новых случая заражения COVID-19, при этом 4064 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 868 196 пациентов из общего числа 4 616 516 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 587 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 16 378 331 иранец получили первую дозу вакцины против коронавируса.