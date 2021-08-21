«Всеволод Бобров» войдёт в состав ВМФ России 21 августа
Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. В Кронштадте 21 августа пройдёт торжественная церемония включения в состав ВМФ России морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.
На церемонии, которая пройдёт в Военной гавани Кронштадта, будет зачитан приказ главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о включении «Всеволода Боброва» в состав российского флота. На судне будет поднят Андреевский флаг.
В церемонии примут участие родные и близкие легендарного советского спортсмена и тренера, представители Главного командования ВМФ России, Минобороны РФ, а также создатели судна из Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) и «Северной верфи».
По словам главкома ВМФ, государственные испытания «подтвердили все характеристики, заложенные при проектировании судна и реализованные при его строительстве».
Напомним, «Всеволод Бобров» является вторым судном в серии проекта 23 120. Головное судно проекта «Эльбрус» вошло в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году.
Как сообщало ИА REGNUM, судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120 официально передано представителям Военно-морского флота России.