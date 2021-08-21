Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. В Кронштадте 21 августа пройдёт торжественная церемония включения в состав ВМФ России морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

ПАО «Северная верфь» СТО «Всеволод Бобров»

На церемонии, которая пройдёт в Военной гавани Кронштадта, будет зачитан приказ главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о включении «Всеволода Боброва» в состав российского флота. На судне будет поднят Андреевский флаг.

В церемонии примут участие родные и близкие легендарного советского спортсмена и тренера, представители Главного командования ВМФ России, Минобороны РФ, а также создатели судна из Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) и «Северной верфи».

Николай Евменов «Морское судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» обладает превосходными характеристиками в своём классе и сможет эффективно выполнять задачи по предназначению в составе группировок кораблей ВМФ».

По словам главкома ВМФ, государственные испытания «подтвердили все характеристики, заложенные при проектировании судна и реализованные при его строительстве».

Напомним, «Всеволод Бобров» является вторым судном в серии проекта 23 120. Головное судно проекта «Эльбрус» вошло в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120 официально передано представителям Военно-морского флота России.