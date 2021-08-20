Москва, 21 августа, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Правительство России расширило перечень физических лиц, в отношении которых введены персональные санкции, включив в список министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Колючая проволока

Специальные экономические меры вводятся против украинских деятелей в качестве ответа на недружественные шаги, например, на введение Киевом односторонних санкций после воссоединения Крыма с Россией.

Впервые перечень сформирован в 2018 году, и на первом этапе в него вошли более трех сотен физических и 68 юридических лиц с Украины. В настоящее время в списке 922 фамилии.

Российские санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.