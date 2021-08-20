Москва, 21 августа, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям назальной вакцины от коронавируса, сообщил 21 августа журналистам директор центра Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — сказал он.

По словам Гинцбурга, назальная вакцина станет вторым компонентом «Спутника V», который распыляется в нос при помощи специального шприца с насадкой.

Ранее в августе глава Центра им. Гамалеи сообщил, что все испытания вакцины планируется провести «по полной программе», и о ценил их в 400 млн рублей.

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