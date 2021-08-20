Париж, 21 августа, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Два человека пострадали в ходе инцидента со стрельбой в городе Марсель на юге Франции, 20 августа передал телеканал BFMTV.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

Один из них был избит, а другой получил пулевое ранение в живот. Инцидент произошел недалеко от заправочной станции в десятом округе города.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на футбольном матче в Марселе произошла стрельба. В результате происшествия один человек погиб и еще один был ранен.