* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:53 — REGNUM В Афганистане присутствуют боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их точная численность неизвестна, заявил 20 августа на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Игил Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, военное ведомство США не считает этих боевиков «непомерно многочисленными».

«Мы знаем, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствует в Афганистане, как и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Мы не считаем их численность непомерно высокой, но у нас нет точной цифры», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военного разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, осуществленного при непосредственном участии военной группировки России, «неопознанные вертолёты» производили эвакуацию командиров и наиболее ценных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По неофициальным данным, эвакуация производилась силами «коалиции», возглавляемой США, а конечным пунктом перевозки был Афганистан.

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