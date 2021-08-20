* запрещённая в России организация

Вашингтон, 20 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В Афганистане присутствуют боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их точная численность неизвестна, заявил 20 августа на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

По его словам, военное ведомство США не считает этих боевиков «непомерно многочисленными».

«Мы знаем, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствует в Афганистане, как и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Мы не считаем их численность непомерно высокой, но у нас нет точной цифры», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военного разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, осуществленного при непосредственном участии военной группировки России, «неопознанные вертолёты» производили эвакуацию командиров и наиболее ценных боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По неофициальным данным, эвакуация производилась силами «коалиции», возглавляемой США, а конечным пунктом перевозки был Афганистан.