Москва, 20 августа 2021, 22:51 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 29 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 20 августа официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».
Также за неделю было замечено 12 беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Сообщается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства России допущено не было.