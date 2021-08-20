Приштина, Сербия, 20 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 20 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 11 814 образцов в крае выявили 2250 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 154 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 125 342 случая заражения, 106 700 пациентов уже здоровы. 2301 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, четверо из них — 20 августа, что в два раза больше, чем днем ранее. Число активных случаев заражения составляет 16 341.

Жители Косово могут вакцинироваться по своему выбору препаратами Pfizer или AstraZeneca. Вакцинация ведется с перерывами на выходные дни. 227 581 человек уже получил обе дозы вакцины, с начала кампании проведено 666 476 инъекций коронавируса.