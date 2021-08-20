Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых санкций против Москвы, ограничивающих ввоз российского оружия и боеприпасов. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба Госдепартамента США.

«Санкции включают ограничения на постоянный ввоз некоторых видов огнестрельного оружия российского производства», — говоритсяв сообщении.

Отмечается, что санкции затронут как на новые, так и уже находящиеся на рассмотрении заявки на получение разрешения на постоянный ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов, произведённых или находящихся в России.

Кроме этого, Соединённые Штаты ограничат экспорт в Россию продукции, связанной с ракетной и ядерной сферами, сообщает Госдепартамент.