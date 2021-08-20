Рим, 20 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум.

Лишь 12,82% сотрудников школ и вузов Италии еще не привиты от коронавируса, сообщили в комиссариате по борьбе с распространением эпидемии в пятницу, 20 августа.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Речь идет почти о 190 тысячах человек.

81,83% сотрудников, чуть более 1,19 миллиона человек, получили обе дозы вакцины.

Учебный 2021−2022 год предполагается начать в очном режиме. Лица старше 12 лет смогут посещать здания школ и вузов лишь при наличии «антикоронавирусного паспорта».

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

По данным на20 августа, в Италии умерли128 683человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на49(днем ранее — на55). Число подтвержденных носителей выросло на7224(днем ранее — на7260). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 471 225 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены131 462человека (на960 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали35 036 387человек, что составляет58,17% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).