Рим, 20 августа, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса в Италии должна быть обязательной, с таким заявлением выступили в пятницу, 20 августа, руководители национального профсоюза рабочих Cisl.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Парламент должен взять на себя ответственность и принять соответствующий закон, страна нуждается в этом, уверены в Cisl.

По данным на20 августа, в Италии умерли128 683человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на49(днем ранее — на55). Число подтвержденных носителей выросло на7224(днем ранее — на7260). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 471 225 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены131 462человека (на960 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали35 036 387человек, что составляет58,17% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.