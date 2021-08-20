Рим, 20 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум.

Число фиксируемых в Италии случаев коронавируса остается стабильным, но растет количество госпитализируемых и помещаемых в палаты интенсивной терапии, сообщил в пятницу, 20 августа, глава департамента профилактики министерства здравоохранения Джанни Рецца.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Индекс распространяемости коронавируса находится на отметке 1,1.

По данным на20 августа, в Италии умерли128 683человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на49(днем ранее — на55). Число подтвержденных носителей выросло на7224(днем ранее — на7260). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 471 225 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены131 462человека (на960 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали35 036 387человек, что составляет58,17% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).