От коронавируса в Италии привиты 35 миллионов человек
Рим, 20 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум.
По данным навечер пятницы, 20 августа, в Италии умерли128 683человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на49(днем ранее — на55), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
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Число подтвержденных носителей выросло на7224(днем ранее — на7260).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 471 225 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены131 462человека (на960 больше, чем днем ранее).
Первую и повторную прививку сделали35 036 387человек, что составляет58,17% населения Италии.