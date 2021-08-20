Рим, 20 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум.

По данным навечер пятницы, 20 августа, в Италии умерли128 683человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на49(днем ранее — на55), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на7224(днем ранее — на7260).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 471 225 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены131 462человека (на960 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали35 036 387человек, что составляет58,17% населения Италии.