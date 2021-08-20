Москва, 20 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане, почти вся территория которого перешла под контроль движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не представляет опасности для России, заявил 20 августа заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По его словам, опасности для России нет, но ситуация в Афганистане требует пристального внимания.

«Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания. Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости», — сказал Андрей Картаполов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа Андрей Картаполов допустил вхождение Сирии в ОДКБ.