* талибами — запрещённая в России организация

Лондон, 20 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Британия будет сотрудничать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и политически и дипломатически, если это потребуется, заявил 20 августа британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам заседания правительственного комитета COBRA в эфире телеканала Sky News.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

«Наши политические и дипломатические усилия, направленные на поиск решения проблемы Афганистана, в том числе работа с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если это понадобится, будут продолжены», — заявил Джонсон.

При этом он сообщил, что ситуация в аэропорту Кабула, откуда продолжается эвакуация афганских сотрудников оккупационной администрации и иностранных граждан, немного стабилизировалась.

Кроме того, Джонсон заявил о готовности Британии принять до 20 тыс. афганцев.

Напомним, на данный момент в Афганистане продолжают оставаться до 900 британских военных, которые вместе с подразделениями США охраняют кабульский аэропорт. Вся остальная территория Афганистана перешла под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).