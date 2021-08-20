Женева, Швейцария, 20 августа, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 650 927 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8600 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 20 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 209 876 613 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 400 284 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 666 959 выявленных инфицированных и 10 584 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.