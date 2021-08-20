Любляна, 20 августа, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Словения готова принять всего лишь пять беженцев из Афганистана. Об этом 19 августа сообщил министр иностранных дел Словении Анже Логар.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

По его словам, официальная Любляна таким образом желает проявить солидарность с другими странами Евросоюза, но государство пока не готово взять на себя другие обязательства по предоставлению убежища афганским беженцам, передает Sputnik.Serbia.

Напомним, что ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что государство сделает все, чтобы защитить свои границы от нового миграционного кризиса.