Москва, 20 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Киев готовит законодательную базу для фактического расторжения Минских соглашений, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.

sovross.ru Донбасс. Лето 2014 года

Об этом президент России проинформировал канцлера Германии.

Российский лидер подчеркнул, что принятие украинским парламентом закона о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из «Минска-2».

Как сообщало ИА REGNUM, в Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, длившиеся три часа.