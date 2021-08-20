Москва, 20 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане была одним из приоритетов на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства», — сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул важность не допустить проникновения террористов из Афганистана в сопредельные страны, которое может происходить и под видом беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, продолжавшиеся три часа.