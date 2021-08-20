Крымский район, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жителям Крымского района Краснодарского края не рекомендуют кипятить питьевую воду перед употреблением. Об этом написал в соцсетях глава района Сергей Лесь 20 августа.

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«ТО ТУ ФС Роспотребнадзор по Краснодарскому краю рекомендует, кипятить питьевую воду перед употреблением до получения результатов лабораторных исследований на предмет соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.107 4−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди прошли в Краснодарском крае 19−20 августа, сильный удар стихии пришелся на Крымский район, где вышли из берегов местные реки. В ряде населенных пунктах, в том числе в Крымске, введен режим ЧС, жителей предупредили о необходимости быть готовыми к эвакуации. В станице Нижнебаканской и посёлке Жемчужном подтопленными оказались несколько улиц, вода зашла во дворы и дома, в населенных пунктах временно отключили свет.