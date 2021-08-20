Штат Миссисипи, США, 20 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Через несколько дней после начала учебного года, который в США начинается в конце августа, более 20 тыс. учеников из 800 школ штата Миссисипи были отправлены на карантин. Мера предпринята из-за того, что примерно 4 500 детей заболели коронавирусом в течение первой учебной недели, сообщает 20 августа BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Это произошло на фоне того, как штамм-Дельта коронавируса циркулирует по стране. При этом среди молодежи растет число заражений и госпитализаций, чего не наблюдалось ранее.

Напомним, что с начала пандемии в США было зарегистрировано около 4,4 млн. случаев заражения коронавирусом среди детей.