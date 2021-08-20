Белград, 20 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Сербии 20 августа выявлено еще 1592 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 умерло еще семь человек. Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте.

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Сербские врачи предупреждают, что ситуация в связи с эпидемией коронавируса ухудшается изо дня в день и призывают всех непривитых граждан как можно скорее вакцинироваться.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в Сербии от COVID-19 умерло 7200 человек. Коронавирусная инфекция была обнаружена у 740 тысяч человек.