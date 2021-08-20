Москва, 20 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Есть данные, что в России средняя заработная плата составляет около 49 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал данные Росстата, согласно которым в июне 2021 года средняя заработная плата в РФ составила 58 782 рубля.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Статистика — вещь довольно капризная и часто зависит от того, кто и где попал в выборку. Тем не менее, цифра похожа на реальную, но в каждом регионе она будет отличаться и зависеть от массы различных факторов (количество населения, количество предприятий и рабочих мест, уровень жизни и прочее), — сказал Порочкин. — По данным другой статистики, предоставленной сервисом hh.ru, средняя зарплата по стране на текущий момент составляет 49 тысяч, в то время как в Москве эта сумма приближается к 69 тысячам рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в России примерно 30% работников организаций получают заработную плату больше 58 тысяч рублей.