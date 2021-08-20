Волгоград, 20 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области 20 августа обновили суточный рекорд по коронавирусу — впервые подтверждено 343 случая заражения, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 305 пациентов, зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 20 районах региона. В целом с начала пандемии в Волгоградской области выявлено 77 853 носителя инфекции, выздоровели 69 153 человека, скончался от осложнений 2 121 пациент.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 6 579 жителей региона.