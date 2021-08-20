Астана, 20 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Казахстане на следующей неделе могут отменить локдауны выходного дня. Об этом 20 августа сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Алексей Цой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы планируем, если у нас ситуация будет выравниваться, то со следующей недели, с субботы, сделать послабления. При снижении заболеваемости в городах, локдаун выходного дня могут отменить», — сказал Цой.

Он добавил, что в Алма-Ате в последнее время из-за роста темпов распространения коронавируса сложились «катастрофическая» ситуация: много новых заразившихся и высокая смертность среди пациентов с COVID-19. В связи с этим пока в республике пока сохранят действующие карантинные меры.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что нужно сохранить локдауны выходного дня в тех регионах, которые находятся в «красной зоне» по сложности эпидемиологической ситуации. По последним данным в этой зоне находятся все регионы страны, кроме Туркестанской области.