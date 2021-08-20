Москва, 20 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 августа, по состоянию на 15:15 по мск, котировки нефти марки Brent теряют 1,5%, снижаясь до $65,37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUMуправляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

ИА Красная Весна Нефть

«На фоне снижения всех основных рынков и укрепления позиций доллара «медведи» сегодня возобновили попытки взять уровень поддержки $65 за баррель, подобравшись к нему довольно близко.

Каких-то конкретных негативных новостей для рынка нефти не наблюдается, если не считать продолжающегося обсуждения угроз, связанных с пандемией. Но последние пока не выглядят слишком убедительно.

Количество зараженных COVID-19 в мире растет, но не взрывообразно, вакцинация продолжается, медицинские учреждения справляются с количеством пациентов. В общем, ожидать значительного сокращения спроса нет никаких оснований.

А вот страны-экспортеры на фоне снижающихся цен вполне могут ограничить наращивание добычи. Да и вероятность увеличения поставок со стороны сланцевых производителей США при текущих ценах снижается.

Так что перспективы дальнейшего снижения цен на нефть пока выглядят довольно сомнительными. Правда, и вернуться в прежний диапазон выше $70 в ближайшее время вряд ли получится. Сезонного снижения спроса никто не отменял.

Сегодня вечером выйдут данные по количеству буровых установок в США и Канаде, но сенсаций от них никто не ожидает. Вероятно, пока поддержка $65 пока устоит и к концу дня возможен отскок», — считает эксперт.

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