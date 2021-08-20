Сеул, 20 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Мировой тур в поддержку альбома «Map of the Soul: 7» южнокорейской группы BTS официально отменён. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей продюсерского агентства Big Hit Music.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

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В агентстве отметили, что из-за внешних обстоятельств, не зависящих от группы, организовать выступления в том же масштабе и в те же сроки, что планировалось ранее, невозможно.

Представители Big Hit Music также принесли извинения за отмену тура и пообещали как можно скорее составить новое расписание.

Напомним, что южнокорейский бойз-бенд должны были отправиться в мировой тур в апреле 2020 года, однако его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.