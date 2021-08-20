Баку, 20 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в Азербайджане за последние 20 дней резко ухудшилась. Об этом 20 августа заявила на брифинге руководитель Департамента по контролю и профилактике заболеваний при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева.

Коронавирус

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Она сообщила, что индекс инфицирования за 20 дней вырос с 7 до 33%. В начале месяца в ковидных больницах лечились 808 человек, а к 20 августа их стало 2458.

«Несмотря на то, что есть резервные больницы, нельзя закрывать региональные лечебные учреждения для коронавирусных больниц, так как местные жители столкнутся с проблемой при обращениях с жалобами на другие недуги», — сказала Гараева.

При этом она отметила, что новые карантинные меры пока вводить не планируется.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 1 сентября в торговые центры, кафе, рестораны и гостинцы можно будет заходить только с ковид-паспортом. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы.