Москва, 20 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины COVID-19 «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки проводит в настоящее время российский центр им. Чумакова, являющийся производителем этого препарата. Об этом 20 августа рассказал генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

Admnvrsk.ru Вакцина от коронавируса «КовиВак»

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«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины «Ковивак» как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке», — приводит его слова ТАСС.

При этом Ишмухаметов отметил, что в ходе этого процесса виден очень высокий интерес со стороны зарубежных стран к названному препарату.

«В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», — добавил гендиректор центра им. Чумакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы предоставят иностранным студентам возможность пройти вакцинацию от COVID-19 в случае, если учащиеся из-за рубежа изъявят такое желание.