Астана, 20 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Правоохранители в Казахстане проверят обнародованные на видеохостинге YouTube материалы о деятельности так называемых «языковых патрулей» против русскоязычных жителей республики. Об этом 20 августа передаёт ТАСС со ссылкой на данные МВД Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В ведомстве сообщили, что в министерство стали поступать обращения по данному вопросу. На этом основании следователи проверят поступившую информацию.

«Будет проведена соответствующая проверка и дана процессуальная оценка содержанию материалов и действиям лиц, фигурирующих на указанных видеороликах», — отметили в МВД Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилась информация о том, что казахские «активисты» проводят «языковые патрули» в магазинах, проверяя продавцов на знание казахского языка. Организаторы рейдов выкладывают видео патрулирования в интернет с оскорбительными заголовками и комментариями.