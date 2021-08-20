Москва, 20 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Уровень «теневой» занятости в РФ можно уменьшить продуманными и комплексными мерами государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала данные уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что в РФ в «теневой» экономике заняты около 30 млн человек.

ИА REGNUM В труде

«Дальнейшее состояние теневой занятости будет зависеть и от состояния экономики, и от некоторых норм и законов, которые будут приниматься и влиять на рынка труда. Но данные в 30 млн человек включают, скорее всего, и тех, кто имеет официально оформленную работу и при этом занимается ещё частной практикой и с этой занятости налоги не платит: строитель, который в свободное время занимается частным ремонтом, учитель, который занимается репетиторством. И многие из них даже не считают необходимым платить налоги из дополнительных доходов, поскольку налоги они платят на официальном месте работы, — сказала эксперт. — Совсем искоренить «теневую» занятость не получается ни в одной стране мира, но вот уменьшить её можно продуманными комплексными мерами государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец объяснила, почему в РФ растет «теневая» занятость.