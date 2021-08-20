Москва, 20 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В России средние и мелкие банки, проводящие излишне агрессивную кредитную политику, особенно в сфере необеспеченного кредитования могут столкнуться с нехваткой капитала и даже лишиться лицензии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала информацию о том, что российские банки одобряют почти 20% заявок клиентам с сомнительной финансовой репутацией.

Tax Credits Кредит

«Сейчас в целях ограничения рисков, связанных с увеличением закредитованности населения, регулятор начал ужесточать стандарты банковского кредитования после некоторого их смягчения в первом полугодии 2021 года, — сказала Степанова. — Это объясняется ростом показателя долговой нагрузки заемщиков, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов. Банки, ведущие более агрессивную кредитную политику, вынуждены увеличивать необходимый запас капитала для покрытия возможных потерь по выданным кредитам».

При этом банки с большим запасом капитала без проблем могут выдавать кредиты и с повышенным риск-весом.

«А вот средние и мелкие банки, проводящие излишне агрессивную кредитную политику, особенно в сфере необеспеченного кредитования, с низкой диверсификацией бизнес-процессов, могут столкнуться с нехваткой капитала и даже лишиться лицензии», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, повысилась ли в РФ конкуренция на кредитном рынке.