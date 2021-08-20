Москва, 20 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Российский туроператор ANEX Tour увеличивает количество авиарейсов и расширяет географию городов вылета из России в Доминикану, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Марина Захарова ИА REGNUM Море

Ежедневно Доминиканскую Республику будут летать чартерные авиарейсы из пяти городов России — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск. Тур на 10 ночей в отель 5* с системой питания «все включено» обойдется от 220 тыс. рублей на двоих.

Чартеры полетят в Доминикану с октября 2021 года. 1 октября стартует полетная программа из Санкт-Петербурга. 2 октября — из Екатеринбурга, 4 октября — из Казани, 8 октября — из Ростова-на-Дону, 10 октября — из Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость туристических путевок в Доминиканскую Республику снизилась до уровня цен на поездку в Турцию или Египет.

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