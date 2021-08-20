Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Ленинградской области выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 20 августа в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее, и в целом тенденция к медленному снижению распространения инфекции в регионе сохраняется.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение уровня содержания кислорода в крови

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Также за сутки в регионе зафиксировали четыре смерти от COVID-19, это самый низкий суточный показатель смертности за последние несколько недель.

С учетом этих данных в Ленобласти за время пандемии подтверждено 60 757 случаев заражения, скончались 2388 человек, выздоровели 48 960 человек, в том числе 96 пациентов выписаны за истекшие сутки.