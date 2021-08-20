Пекин, 20 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Приключенческий экшен Black Myth: WuKong получил новый геймплейный трейлер. Его опубликовали 20 августа на YouTube-канале Black Myth.

Скриншот с YouTube Black Myth: WuKong

В ролике показано как главный герой Ву Конг путешествует по миру, сражается с врагами и использует различные сверхъестественные способности. В описании к видео также сообщалось, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Как ранее сообщало, ИА REGNUM одной из первых игр на Unreal Engine 5 станет S.T.A.L.K.E.R. 2. В скором времени на этот движок также перейдёт «королевская битва» Fortnite.