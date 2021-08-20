Москва, 20 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Корпорация «Проект-техника» готовит к международному военно-техническому форуму «Армия-2021» универсальный транспортный модуль (УБТМ) для полевых пунктов управления и связи. Об этом сообщается на сайте «Военное.рф».

Проект-техника Универсальный базовый транспортный модуль (УБТМ)

Форум пройдет в «Парке Патриот» в Подмосковье с 22 по 28 августа. Серийное производство УБТМ стартует уже в следующем году.

Транспортный модуль предназначен для создания на его базе полевых подвижных объектов управления и связи. Из них можно собрать пункты для стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического звеньев управления.

УБТМ созданы по технологии цельнозаливных панелей с металлическим «скелетом». Такая компоновка позволяет уменьшить вес модуля. Конструкция УБТМ позволяет устанавливать приборы и оборудование как на внутренних, так и на наружных его поверхностях.

Производители предусмотрели для УБТМ системы жизнеобеспечения, навигации, а также пожаротушения и маскировки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что до конца нынешнего года один из батальонов 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты Балтийского флота получит на вооружение плавающие боевые машины пехоты БМП-3Ф, укомплектованные установкой ПТУР 2А40, автоматической пушкой 2А42 и тремя 7,62-мм пулеметами ПКТ.

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