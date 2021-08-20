Тбилиси, 20 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Грузии очное обучение будет возобновлено только в тех школах, где вакцинируются не менее 80% учителей. Об этом 20 августа заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе (NCDC) на брифинге.

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«Мы бы назвали школы безопасными, если там 80% учителей и административного персонала, который работает в школе и контактирует с детьми, будут вакцинированы», — сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что NCDC не даст рекомендацию на возобновление работы тем школам, где будет недостаточно вакцинированных учителей. Согласно данным центра, пока вакцинацию прошли 30% педагогов в стране, в минобразования сообщают о 40% привитых.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Грузии сообщили о 6028 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом, что стало «рекордом» за время пандемии. Потом этот показатель стал постепенно снижаться. 20 августа в стране сообщили о 4743 выявленных случаях заражения за сутки.