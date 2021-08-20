Кравцов назвал долю довольных организацией питания в школах родителей
Москва, 20 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В России качество организации горячего питания школьников устраивает 62,5% родителей, сообщил 20 августа глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на I Всероссийском родительском форуме по школьному питанию.
По его словам, впервые опросы, проведенные на старте программы год назад, показали удовлетворенность родителей организацией школьного питания лишь на 20%.
Кравцов подчеркнул, что ещё предстоит работа над качеством, в министерстве «не останавливаются на достигнутом».
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент около 95% образовательных организаций в России (школ и детских садов),
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