Ереван, 20 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 7131 исследование на коронавирус, из которых 508 дали положительный результат. Об этом 20 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 236 742 носителя коронавируса. Из них 223 736 справились с инфекцией, в том числе 293 — за последние сутки. Умерли в республике 4732 пациента с COVID-19, из которых пятеро — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7514 тестов на коронавирус положительными были 559. 216 человек медики признали выздоровевшими, умерли 11 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, министр здравоохранения Анаит Аванесян 19 августа заявила, что в республике сохраняется риск новых вспышек распространения коронавируса. В стране продлён режим карантина до 20 декабря 2021 года, действует масочный режим.