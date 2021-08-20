Москва, 20 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Российские вузы предоставят иностранным студентам возможность пройти вакцинацию от COVID-19 в случае, если учащиеся из-за рубежа изъявят такое желание. Об этом 20 августа заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание (сделать прививку) — российские вузы обязательно предоставят такую возможность», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все иностранные студенты российских вузов смогут приехать в Россию учиться очно.