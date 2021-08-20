Джакарта, 20 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Индонезия получила 7,5 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Antara.

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«Вакцина AstraZeneca получила помощь от Нидерландов в размере 450 тысяч доз, а также вакцины от компании Pfizer в размере 1,5 млн доз», — заявили в индонезийской компании Bio Farma.

Индонезия также получит вакцину против коронавируса от компаний Sinovac и AstraZeneca. Компания Sinovac отправит в Индонезию пять млн доз, а компания AstraZeneca — 567 тысяч доз.

С начала августа 2021 года Индонезия получила 22 792 480 доз вакцины против коронавируса.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди ранее заявила о поставке 450 000 доз вакцины AstraZeneca. Поставка вакцины является частью сотрудничества Индонезии и Нидерландов по отправке трех миллионов доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что ключом к экономическому росту является сокращение случаев заражения коронавирусом.