Сеул, 20 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. До конца августа в Южной Корее построят ещё семь центров для проведения видеовстреч членов семей, разделённых в годы Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Две Кореи

По их словам, данное решение принято комитетом по межкорейским обменам, в состав которого входят представители правительства и общественных организаций.

В настоящее время в стране существует 13 таких центров для проведения видеовстреч.

В министерстве отметили, что центры для проведения видеоконференций должны быть построены заранее, чтобы встречи разделённых семей могли возобновиться сразу же после восстановления межкорейских отношений.

Напомним, что последняя встреча разделенных семей прошла в августе 2018 года.