Москва, 20 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Падение самого высокого на территории Херсонской области Украины флагштока является символом независимости этой страны. Об этом 20 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Это символично — 30 лет независимости заканчивается шутом гороховым, который позорит украинский народ. Это падение герба Украины — это символично. Это крах надежд украинского народа на то, что независимость принесет благо», — сказал Коротченко.

Эксперт заявил, что Украине нужно сменить внешнеполитический вектор в сторону России, поскольку на Западе жителей этой страны ждут только разочарования.